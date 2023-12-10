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ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ розкрили хитрий план окупантів щодо Куп’янська
Куп'янськ – це важливий логістичний центр
фото з відкритих джерел

Росіяни намагаються створити плацдарм для майбутнього наступу

Окупанти не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області. Для цього вони намагаються вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу. Про це розповів командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«На Куп’янському та Лиманському напрямках через ці умови знизились активність ворога і було відбито сім ворожих атак. Це поблизу Синьківки, Новоселівського. Противник не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська», – сказав він.

Фітьо нагадав, що Куп'янськ – це важливий логістичний центр.

«Через важкі погодні умови на даному напрямку противник використав лише три дрони-камікадзе, а так загалом в попередні дні ця цифра коливалась від 15 до 30 дронів за добу. Та здійснив 399 обстрілів українських позицій за минулу добу», – додав він.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог наступає по всій лінії фронту. 

Нагадаємо, РФ розпочала масштабну кампанію повітряних атак, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Після тривалої паузи у 79 днів ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. 

За даними ISW, під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону України. Однак агресор не досяг поставленої мети. 

До слова, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. 

Теги: росія ворог Олександр Сирський

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