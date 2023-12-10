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Британська розвідка пояснила, чому РФ посилила обстріли України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому РФ посилила обстріли України
Cили ППО збивають ворожі цілі
фото: JointForcesCommandAFU/Facebook

Росіяни 7 грудня атакували Україну ракетами, які накопичували для своєї зимової кампанії

РФ розпочала масштабну кампанію повітряних атак, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Британії.

Розвідники нагадали, що вночі 7 грудня 2023 року Росія вперше від 21 вересня завдала потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням важких бомбардувальників.

«Ці літаки, скоріш за все Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем», – зазначається у звіті.

За оцінками розвідки Британії, найімовірніше, росіяни атакували AS-23a Kodiak (натівське позначення для ракет Х-101, Х-102), які країна-агресорка майже напевно накопичувала для використання у зимовій кампанії.

«Імовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України», – зауважили розвідники.

Нагадаємо, що після тривалої паузи у 79 днів ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. 

За даними ISW, під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону України. Однак агресор не досяг поставленої мети. 

До слова, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. 

Теги: ворог Україна обстріл російська ракета британська розвідка

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