Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз

Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години

Біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55

Після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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«Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години», – йдеться в повідомленні.

Проте жодна ворожа ціль не досягнула міста.

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«Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці. Офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні сили після узагальнення даних», – додав Попко.

Інформація щодо жертв та руйнувань відсутня.

Нагадаємо, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.