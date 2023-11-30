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Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)
Президент побажав воїнам перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини»

Президент України Володимир Зеленський відвідав українських воїнів у Куп'янську та роздав нагороди. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 29 листопада Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину.

Теги: Миколаїв Володимир Зеленський Херсон відео

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