Зеленський побував на передовій у Куп'янську і роздав нагороди воїнам (відео)
Володимир Зеленський: «Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини»
Президент України Володимир Зеленський відвідав українських воїнів у Куп'янську та роздав нагороди. Про це глава держави повідомив у телеграм.
«Передовий командний пункт оборонців Купʼянська. Честь – відвідати та нагородити воїнів. Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи», – написав Зеленський.
Нагадаємо, 29 листопада Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину.
Коментарі — 0