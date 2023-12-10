Окупанти наступають по всьому фронту: Сирський заявив про складну ситуацію на Сході

Командувач Сухопутних військ провів нараду із командирами, які тримають оборону

Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог наступає по всій лінії фронту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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«Разом з командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку та розглянули варіанти подальших дій. Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів», – розповів Сирський.

Нагадаємо, РФ розпочала масштабну кампанію повітряних атак, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

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Після тривалої паузи у 79 днів ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС.

За даними ISW, під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону України. Однак агресор не досяг поставленої мети.

До слова, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.