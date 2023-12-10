Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти проводять посилену повітряну розвідку перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України

Під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону України. Однак агресор не досяг поставленої мети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання крилатих ракет Х-55 російськими військами. Ці ракети дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Мета використання таких ракет полягала в тому, щоб ввести в оману та виснажити українську протиповітряну оборону.

«Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160», – йдеться у повідомленні.

Інститут вивчення війни також повідомляє, що росіяни раніше використовували ракети Х-55 у сполученні з іншими типами ракет та безпілотниками як манекени або «приманки» для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

У той же час військовий спостерігач з України, Костянтин Машовець, повідомив, що російські війська активізували повітряну розвідку перед масштабними атаками на великі відстані на сході та півдні України.

Експерт зазначив, що перед ракетними ударами 8 грудня росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні. На його думку, військові агресора, ймовірно, намагаються протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів.

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що українські сили не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію України настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Як повідомлялося, ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.

Теги: Україна росіяни росія війна військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни продовжують посилати на смерть шалену кількість людей та техніки
Що відбувається на полі бою. Огляд за тиждень
11 листопада, 11:39
В умовах сучасної війни – засобом виживання стає розосередження
Що має вміти український боєць
7 грудня, 17:03
Зловмисник завдав державному бюджету збитків на майже 700 тис. грн
Голова сільради на Київщині отримав підозру за розкрадання коштів на авто для військових
28 листопада, 11:33
«Підвищення тарифів призведе до прискорення інфляції, а скорочення валютних надходжень приведе до подальшої девальвації гривні і додатковому тиску на показник інфляції»
Зерновики просять «Укрзалізницю» не підвищувати тариф на вантажні перевезення: це матиме катастрофічні наслідки для економіки
22 листопада, 13:04
В окупованому Криму неспокійний ранок
В окупованому Криму вдруге за день лунають вибухи
17 листопада, 12:19
У Польщі викрито шпигунську мережу, яка працювала на спецслужби РФ
У Польщі викрито шпигунську мережу, яка працювала на спецслужби РФ
22 листопада, 15:55
Окупанти випустили по Україні дві керовані ракети Х-59
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
1 грудня, 08:08
Росіяни чекають більш сприятливих погодних умов, щоб застосувати техніку
Третя хвиля штурмів Авдіївки: окупанти готуються застосувати важку техніку
4 грудня, 14:46
Після стрілянини всіх учнів евакуювали з школи
У Брянську школярка влаштувала стрілянину в школі, а згодом застрелилась сама (відео)
7 грудня, 09:56

Події в Україні

Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
Офіс генпрокурора встановив компанію, яка виробляє «Шахеди»
Міністр енергетики відповів, чи будуть в Україні знову блекаути
Міністр енергетики відповів, чи будуть в Україні знову блекаути
Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
Угорські перевізники анонсували протест на кордоні з Україною
На Тернопільщині втопився начальник відділення поліції
На Тернопільщині втопився начальник відділення поліції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Архітектор назвав ще одну станцію метро Києва, де може статися аварія
17K
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
9568
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон
9396
Генерал розповів, коли ЗСУ знову зможуть піти у наступ
9292
Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні
7635
Пам'ять про Героя, чи його образа

Новини

Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Сьогодні, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Вчора, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Вчора, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
8 грудня, 07:21

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua