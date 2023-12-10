Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО: оцінка ISW

Окупанти проводять посилену повітряну розвідку перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України

Під час ранкового обстрілу Києва 8 грудня Росія використовувала ракети-приманки, щоб заплутати та виснажити протиповітряну оборону України. Однак агресор не досяг поставленої мети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання крилатих ракет Х-55 російськими військами. Ці ракети дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Мета використання таких ракет полягала в тому, щоб ввести в оману та виснажити українську протиповітряну оборону.

«Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160», – йдеться у повідомленні.

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Інститут вивчення війни також повідомляє, що росіяни раніше використовували ракети Х-55 у сполученні з іншими типами ракет та безпілотниками як манекени або «приманки» для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

У той же час військовий спостерігач з України, Костянтин Машовець, повідомив, що російські війська активізували повітряну розвідку перед масштабними атаками на великі відстані на сході та півдні України.

Експерт зазначив, що перед ракетними ударами 8 грудня росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні. На його думку, військові агресора, ймовірно, намагаються протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів.

Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що українські сили не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію України настільки щільно, наскільки закритий Київ.

Як повідомлялося, ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.