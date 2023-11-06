Як у Першу світову: військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом

«Танковий прорив з нашого боку – це зараз щось з області наукової фантастики»

Ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш «гарячих» на лінії фронту. Але застосування безпілотників з обох сторін і зміцнення Росією своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало, йде позиційна війна. Про це українські військові розповіли The Times.

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«Ми бачимо все, як вони намагаються наступати, всі їхні маневри. І вони роблять те саме. Кожен рух кожного солдата видно, і все можна передбачити», – розповів командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим.

Командир зазначив, що війна тепер перейшла у форму окопної. – «Окопна війна. Всі окопуються. Як у Першу світову війну».

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«У нас не вистачає людей, а якість наших підкріплень з кожним разом знижується... середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років», – розповів він.

Берлим додав, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи сильно змінить ситуацію. Оскільки до того часу, як в Україну прийшли американські і німецькі танки, росіяни щільно замінували територію, і танки не змогли зіграти ту роль, яку повинні були.

«Танковий прорив з нашого боку – це зараз щось з області наукової фантастики», – сказав начальник штабу батальйону Михайло Лисенко.

Обидва військові заявили, що перед контрнаступом вони відвідували тренування НАТО, але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

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«Основний принцип, якому нас вчили, – щоб застосувати артилерію, міномети, літаки і знищити противника, треба побачити ворога раніше, ніж він побачить тебе... Це неможливо. Тут ворог знає, де ти сидиш. Ви знаєте, де сидить ворог. Ми просто спостерігаємо один за одним», – додав один із військових.

Нагадаємо, раніше у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.