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Як у Першу світову: військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як у Першу світову: військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом
Війна в Україні перейшла у форму окопної
фото ілюстративне

«Танковий прорив з нашого боку – це зараз щось з області наукової фантастики»

Ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш «гарячих» на лінії фронту. Але застосування безпілотників з обох сторін і зміцнення Росією своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало, йде позиційна війна. Про це українські військові розповіли The Times.

«Ми бачимо все, як вони намагаються наступати, всі їхні маневри. І вони роблять те саме. Кожен рух кожного солдата видно, і все можна передбачити», – розповів командир батальйону 32-ї Української бригади Дмитро Берлим.

Командир зазначив, що війна тепер перейшла у форму окопної. – «Окопна війна. Всі окопуються. Як у Першу світову війну».

«У нас не вистачає людей, а якість наших підкріплень з кожним разом знижується... середній вік солдата в моєму батальйоні — 45 років», – розповів він.

Берлим додав, що західна зброя прийшла занадто пізно і зараз навряд чи сильно змінить ситуацію. Оскільки до того часу, як в Україну прийшли американські і німецькі танки, росіяни щільно замінували територію, і танки не змогли зіграти ту роль, яку повинні були.

«Танковий прорив з нашого боку – це зараз щось з області наукової фантастики», – сказав начальник штабу батальйону Михайло Лисенко.

Обидва військові заявили, що перед контрнаступом вони відвідували тренування НАТО, але майже жодна з тактик, які вони вивчили, не була ефективною проти масованих російських сил.

«Основний принцип, якому нас вчили, – щоб застосувати артилерію, міномети, літаки і знищити противника, треба побачити ворога раніше, ніж він побачить тебе... Це неможливо. Тут ворог знає, де ти сидиш. Ви знаєте, де сидить ворог. Ми просто спостерігаємо один за одним», – додав один із військових.

Нагадаємо, раніше у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості. 

Теги: окупанти ЗСУ війна Харківщина Куп'янськ

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