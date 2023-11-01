Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку

Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має

Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам

Російська окупаційна армія не має стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку, але ворог хоче захопити Куп'янськ у Харківській області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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«Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто», – зазначив він.

Сирський наголосив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам. ЗСУ зривають спроби загарбників просуватися вперед.

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Раніше повідомлялося, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів.

Британська розвідка оцінила, чи зможе РФ прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку.

До слова, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.