Сирський назвав головну мету росіян на Куп'янському напрямку
Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам
Російська окупаційна армія не має стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку, але ворог хоче захопити Куп'янськ у Харківській області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
«Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто», – зазначив він.
Сирський наголосив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам. ЗСУ зривають спроби загарбників просуватися вперед.
Раніше повідомлялося, що Росія стягнула на Лимано-Куп'янський напрямок близько 100 тисяч окупантів.
Британська розвідка оцінила, чи зможе РФ прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку.
До слова, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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