Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп

Це знімки маріупольського порту. На них видно, як окупанти крадуть український метал

У маріупольському порту зберігалася продукція Азовсталі та комбінату ім. Ілліча Групи Метінвест

Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 мільйонів доларів. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко. Він також продемострував супутникові знімки, на яких видно, як зменшувалася кількість металу у порту після його захоплення окупантами.

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«Це знімки маріупольського порту. На них видно, як окупанти крадуть український метал. За рік зі складів вкрали гарячекатаних рулонів на $25 мільйонів, і кораблями вивезли в РФ», – заявив Гончаренко.

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Раніше депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомляв, що окупанти відновили роботу порту, щоб ввозити російську зброю, та вивозити вкрадені в Україні зерно та метал.

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Як відомо, у маріупольському порту зберігалася продукція двох металургійних гігантів – Азовсталі та ММК ім. Ілліча Групи Метінвест. Пізніше підприємства звернулися до Офісу Генерального прокурора та СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів. Заводи надали слідчим докази, які свідчать, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання системно привласнюють їх майно в окупованому Маріуполі, зокрема викрадають продукцію в порту, що є військовим злочином та підпадає під юрисдикцію міжнародної юстиції.

Зі свого боку Метінвест Ахметова звернулася до міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це компанію.