Окупанти вже розробили план втечі з Маріуполя – Центр нацспротиву

У порту окупованого Маріуполя прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна

Окупаційна адміністрація Маріуполя вже розробила план «евакуації» з міста колаборантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Як стало відомо нашому підпіллю, окупаційна «адміністрація» Маріуполя розробила план «евакуації» з міста», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці плани передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна. Також повідомляється, що в порту окупованого Маріуполя прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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«Центр національного спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки», – додали наостанок.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Маріуполі впродовж останніх двох тижнів були виявлені тіла восьми вбитих російських військових. Зазначається, що за останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісьмох вбитих військових РФ: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю.