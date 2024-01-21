ЗСУ вгатили з дрона по машині з окупантами (відео)

Захисники щільним вогнем змусили окупантів відступити

Українські бійці з бригади «Спартан» вдарили з дрона по російській бойовій машині піхоти поблизу села Вербове Запорізької області. Відповідне відео поширив український журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, у Запорізькій області російська піхота за підтримки бронетехніки намагалася штурмувати позиції гвардійців 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан».

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Але українські захисники щільним вогнем змусили окупантів відступити і зупинили ворожу БМП. А оператори дронів бригади ліквідували живу силу противника. Момент ураження російської БМП-4М потрапив на відео.

Нагадаємо, що триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Як повідомялося, українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Ворог посилює атаки на Лиманському напрямку та веде штурм піхотою за підтримки бронетехніки.

До слова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.