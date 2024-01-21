80 бойових зіткнень на фронті. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Оперативна інформація станом на 06:00 21 січня

Триває 697-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав три ракетні (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та чотири авіаційні удари, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 40 житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши два ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон.

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Авіаційних ударів зазнали: Чернацьке та Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість шість атак окупантів неподалік Тернів, Ямполівки Донецької області та ще сім атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районі Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість атак.

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На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному зенітно-ракетному комплексу, одному складу боєприпасів та одному вузлу зв’язку противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Ворог посилює атаки на Лиманському напрямку та веде штурм піхотою за підтримки бронетехніки.