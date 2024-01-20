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Окупанти активізували штурми на одному з напрямків та застосовують нову тактику

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти активізували штурми на одному з напрямків та застосовують нову тактику
Ворог застосовує нову тактику на Лиманському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом останнього тижня відбулася активізація ворога на Лиманському напрямку

Російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки. Про це розповів старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21 ОМБР Сергій Дібров в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше не спостерігали. Всі чули про «м’ясні штурми», коли росіяни кидають, умовно кажучи, в атаку 100, по суті самогубців, сподіваючись, що кілька десятків, які виживуть десь зможуть закріпитися. Зараз ми спостерігаємо фактично такі ж «м’ясні штурми», але із застосуванням бронетехніки», – розповів Дібров про нову тактику окупантів.

Велика кількість танків, бойових машин піхоти, бронемашин ворога рухається в бік українських позицій в сподіванні, що ЗСУ не всіх встигнуть знищити і якісь з них дійдуть до рубежів і закріпляться.

Протягом останнього тижня відбулася активізація ворога на Лиманському напрямку. За словами начальника служби зв’язків з громадськістю 21 ОМБР, для РФ місто Лиман дуже важливе й «болюче» через втрату його рік тому.

Дібров зазначає, що, ймовірно, переведення уваги з Куп’янського напрямку на Лиманський пов’язано з тим, що ворог сподівається, що в ЗСУ там слабке місце.

«Але наша артилерія, сапери, піхотинці, оператори дронів показують, що він знову помиляється», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 696-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення.

Як повідомлялося, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Між тим, уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

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Теги: окупанти ворог Лиман

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