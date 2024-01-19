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Росіяни посилили штурм на одному із напрямків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни посилили штурм на одному із напрямків
Протягом доби українські воїни знищили 3 склади боєприпасів росіян
фото ілюстративне

На Таврійському напрямку росіяни завдали 56 авіаційних ударів

Російські загарбники збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій в  операційній зоні ОСУВ «Таврія». Про це повідомив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.  

«Російські окупанти збільшили активність бойової авіації та кількість штурмових і наступальних дій. В операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 56 авіаційних ударів, провів 68 бойових зіткнень та здійснив 665 артобстрілів» – написав Тарнавський. 

За його словами, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.  «Загальні втрати ворога минулої доби склали 431 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 1 засіб ППО, 10 БпЛА, 18 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки. Окрім того, наші воїни знищили 3 склади боєприпасів противника», –  розповів Тарнавський. 

Триває 695-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 127 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.

Теги: ЗСУ війна

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