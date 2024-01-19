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Росія використовує для пропаганди на окупованій Херсонщині американського педофіла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія використовує для пропаганди на окупованій Херсонщині американського педофіла
Нещодавно Скотта Ріттера помпезно зустріли в Чечні
фото з відкритих джерел

Скота Ріттера під час гастролей на окупованій Херсонщині супроводжують співробітники ГРУ РФ

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали посилювати пропаганду перед «виборами» президента РФ.

Як повідомляє Центр національного спротиву, на тимчасово окуповану Херсонщину прибув колишній американський інспектор з питань зброї масового знищення, прибічник Путіна Скотт Ріттер, який у США був засуджений за педофілію.

Задача Ріттера – дискредитувати Україну та союзників. Його під час гастролей супроводжують співробітники ГРУ РФ.

Водночас окупаційна адміністрація отримала списки «лояльних журналістів», яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто  турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись.

Центр національного спротиву зауважує, що пропагандисти несуть таку ж відповідальність за війну в Україні, як й путінські бойовики. Відтак вони не уникнуть відповідальності за злочини проти людства згідно з чинним законодавством України.

Як повідомлялося, Ріттер є іноземним перебіжчиком та одним із палких прибічників Путіна. На нього, зокрема, часто посилається російська пропаганда.

У Сполучених Штатах Америки Скотта Ріттера засудили за педофілію та звільнили умовно-достроково.

Ріттера активно фінансує Кремль. Основними завданнями Ріттера є прогнозування «швидкої перемоги Росії над українськими неонацистами» та розхвалювання російської армії, доводячи, що вона перемагає, а всі військові поразки – це тільки хитрі трюки, щоб розтягнути війська «дурних українців».

Нещодавно у Чечні помпезно зустріли Скотта Ріттера.

Теги: росія окупанти пропаганда Херсонщина

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