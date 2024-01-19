Росія використовує для пропаганди на окупованій Херсонщині американського педофіла

Нещодавно Скотта Ріттера помпезно зустріли в Чечні

Скота Ріттера під час гастролей на окупованій Херсонщині супроводжують співробітники ГРУ РФ

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники почали посилювати пропаганду перед «виборами» президента РФ.

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Як повідомляє Центр національного спротиву, на тимчасово окуповану Херсонщину прибув колишній американський інспектор з питань зброї масового знищення, прибічник Путіна Скотт Ріттер, який у США був засуджений за педофілію.

Задача Ріттера – дискредитувати Україну та союзників. Його під час гастролей супроводжують співробітники ГРУ РФ.

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Водночас окупаційна адміністрація отримала списки «лояльних журналістів», яким вона має надавати супровід й виконувати їх будь-які забаганки. Тобто турне російських агентів впливу з Заходу буде продовжуватись.

Центр національного спротиву зауважує, що пропагандисти несуть таку ж відповідальність за війну в Україні, як й путінські бойовики. Відтак вони не уникнуть відповідальності за злочини проти людства згідно з чинним законодавством України.

Як повідомлялося, Ріттер є іноземним перебіжчиком та одним із палких прибічників Путіна. На нього, зокрема, часто посилається російська пропаганда.

У Сполучених Штатах Америки Скотта Ріттера засудили за педофілію та звільнили умовно-достроково.

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Ріттера активно фінансує Кремль. Основними завданнями Ріттера є прогнозування «швидкої перемоги Росії над українськими неонацистами» та розхвалювання російської армії, доводячи, що вона перемагає, а всі військові поразки – це тільки хитрі трюки, щоб розтягнути війська «дурних українців».

Нещодавно у Чечні помпезно зустріли Скотта Ріттера.