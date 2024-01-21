Буданов розповів про великі втрати росіян в Авдіївці

За підрахунками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб

Україна зайняла сильну оборонну позицію навколо промислового міста

Втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі Financial Times.

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Видання наводить дані американської розвідки, за підрахунками якої від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин. Однак Буданов уточнив, що за останні тижні ці цифри значно зросли. Утім, конкретну кількість він не назвав.

«Україна займала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де розташований великий коксохімічний завод», – сказав головний розвідник країни.

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Нагадаємо, що війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.