Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська наступали на південні околиці Авдіївки

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на багатьох ділянках фронту. Ворог посилює атаки на Лиманському напрямку та веде штурм піхотою за підтримки бронетехніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні зображення, опубліковані 20 січня, вказують на те, що російські війська захопили Крохмальне та незначно просунулися на схід від Іванівки.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 20 січня заявив, що на цьому напрямку російські війська ведуть штурм піхотою за підтримки бронетехніки. Велика кількість російських танків, БМП і бронетехніки пересувається у невстановленому районі на Лиманському напрямку, а російські війська зазнають значних втрат бронетехніки в цьому районі.

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Зазначається, що посилення російських атак на Лиманському напрямку може бути пов’язане з наказами російського керівництва досягти «конкретних рубежів» до виборів президента Росії в березні.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що війська РФ просунулися в невеликій лісосмузі на північний захід від Кліщіївки.

Повідомляється, що 20 січня російські війська наступали на південну околицю Авдіївки. Позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Степового, Новобахмутівки та Новокалинового; на захід від Авдіївки біля Сіверного і Тоненького; на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

20 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бойові дії також тривали на заході Запорізької області поблизу Роботиного та Вербового.

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Російські війська здійснили незначне просування в районі кордону Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують обмежені російські досягнення на південний схід від Урожайного.

Українські війська станом на 20 січня утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, однак змін на лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили 10 російських штурмів на лівому березі.

Нагадаємо, російські окупанти змістили свою увагу з Куп’янського на Лиманський напрямок, де зараз відбуваються масовані атаки.