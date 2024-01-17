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Скібіцький розповів, чи є в Росії ресурси для наступу на 2-3 напрямках

Христина Петренко
glavcom.ua
Скібіцький розповів, чи є в Росії ресурси для наступу на 2-3 напрямках
Скібіцький заявив, що завдяки мобілізації, Росії вдається поповнювати втрати
Скріншот з відео

Стратегічних наступальних операцій без потужних тактичних резервів Росія розпочати не зможе

У Російської Федерації немає резерву для наступу на двох-трьох напрямках. Про це на пресконференції розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

«Заходи мобілізації у Росії тривають, їм вдається відновлювати втрати, яких вони зазнають кожен день, але того резерву недостатньо, щоб сформувати потужні стратегічні наступальні операції на два-три напрямки, про які говорить Путін і чим він лякає європейську спільноту стосовно відкриття другого фронту і наступу», – сказав він.

За його словами, наразі сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент ЗС РФ неспроможний проводити стратегічні наступальні операції. Штурмові і тактичні – так.

«І це ми бачимо, вони це продовжать, але стратегічних наступальних операцій без потужних тактичних резервів їм зробити неможливо», – додав Скібіцький.

За оцінками ГУР, тактичні бойові дії будуть продовжуватися, оскільки Росія будь-яке припинення вогню буде використовувати для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.

«Ми не можемо допустити, щоб ми втратили свої території через свою бездіяльність… У разі зупинення війни, ворог отримає можливість накопичити сили і відновити бойові спроможності.

Ми це спостерігали у 2015-2016 рр., коли на захоплених територіях Луганської і Донецької областей були призупинені бойові дії і ми отримали нову агресію у 2022 році», – наголосив представник ГУР.

За словами Скібіцького, Росія і надалі буде знищуватиме українців, українську інфраструктуру, а також цивільні та військові об’єкти.

Нагадаємо, російські джерела стверджують, що війська РФ готуються розпочати новий наступ, як тільки земля замерзне на сході та півдні України. Проте вони не зможуть здійснити суттєві прориви. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Теги: наступ ворог Міноборони окупанти росія

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