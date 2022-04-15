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    Події в Україні

    Ворог зосереджується на захопленні двох міст – Генштаб

    Розпочалася п&rsquo;ятдесят перша доба війни - Ворог зосереджується на захопленні двох міст – Генштаб
    Розпочалася п’ятдесят перша доба війни
    фото: ЗСУ

    Оперативна інформація станом на 06.00 15.04.2022 щодо російського вторгнення

    Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 15 квітня.

    На Волинському та Поліському напрямках окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

    На Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

    На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

    На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

    Так, на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойових машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.

    Як повідомлялося, на Херсонщині відбувся обмін полонених рашистів на бійців ЗСУ.

    Нагадаємо, окупанти стріляли по Сумщині забороненими снарядами.

    Також ЗСУ відсунули лінію фронту далі від Кривого Рогу.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Генштаб машини Попасна Україна міст озброєння окупація #stoprussia
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    Ворог зосереджується на захопленні двох міст – Генштаб