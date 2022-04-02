Окупанти змінили тактику бойових дій у небі

Росіяни втратили у боях проти України багато авіаційної техніки

Ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української протиповітряної оборони й уникає прямого контакту з нашими винищувачами. Тож тепер ворог зосередив основну активність на Сході України. Про це 1 квітня розповіли у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 143 літаки й 131 вертоліт. Відтак, завдає ракетно-бомбових ударів. Ефективність таких ударів у воєнному сенсі – під великим питанням. Натомість страждають й гинуть цивільні, руйнуються будинки, підкреслили у ЗСУ.

«Аби покінчити з цим усім безчинством, злочинами проти людства, український уряд робить відчайдушні кроки на всіх фронтах», – зазначили у повідомленні Повітряних сил. – Втім, найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак й рішуча відсіч! Свобода та демократія має бути озброєною».

Командування закликає партнерів й далі допомагати Україні у наближенні перемоги. Нам все ще потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів.

Нагадаємо, учора за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

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