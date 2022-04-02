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    Події в Україні

    Окупанти змінили тактику бойових дій у небі

    Вороги бояться літати, натомість б&rsquo;ють ракетами - Окупанти змінили тактику бойових дій у небі
    Вороги бояться літати, натомість б’ють ракетами
    фото: Цензор.нет

    Росіяни втратили у боях проти України багато авіаційної техніки

    Ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української протиповітряної оборони й уникає прямого контакту з нашими винищувачами. Тож тепер ворог зосередив основну активність на Сході України. Про це 1 квітня розповіли у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

    За даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили 143 літаки й 131 вертоліт. Відтак, завдає ракетно-бомбових ударів. Ефективність таких ударів у воєнному сенсі – під великим питанням. Натомість страждають й гинуть цивільні, руйнуються будинки, підкреслили у ЗСУ.

    «Аби покінчити з цим усім безчинством, злочинами проти людства, український уряд робить відчайдушні кроки на всіх фронтах», – зазначили у повідомленні Повітряних сил. – Втім, найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак й рішуча відсіч! Свобода та демократія має бути озброєною».

    Командування закликає партнерів й далі допомагати Україні у наближенні перемоги. Нам все ще потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів.

    Нагадаємо, учора за добу ЗСУ «приземлили» сім одиниць авіації ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя авіація Свобода війна вертоліт Україна уряд демократія окупація #stoprussia
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    Окупанти змінили тактику бойових дій у небі