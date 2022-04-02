Президент Польщі повіз до Італії онкохворих українських дітей

Загалом в подорож вирушили п'ятеро малюків зі своїми братиками і сестричками та опікунами

Президент Польщі Анджей Дуда разом із дружиною Анною Корнахаузер-Дудою, прямуючи з візитом до Італії та Ватикану, забрали із собою до Рима у президентському літаку українських онкохворих дітей. Малюки продовжать лікування у педіатричній клініці у Римі, йдеться у повідомленні президента Польщі у Facebook.

«До Рима з нами прилетіли українські діти, для яких онкологічну терапію підготував педіатричний шпиталь Дитини Ісуса в Римі», – написав Дуда.

Він зазначив, що наймолодшою пасажиркою їхнього літака була Вікторія, яка народилася за два місяці до початку повномасштабної війни Росії з Україною.

«Біля могили святого Іоанна Павла II ми помолилися сьогодні, щоб її ім’я було пророчим для її Батьківщини», – написав Дуда.

Як повідомила канцелярія президента Польщі, загалом на борту президентського літака було п'ятеро онкохворих дітей з України зі своїми братиками і сестричками та опікунами. У шпиталі в Римі їх згодом відвідала перша леді Польщі Агата Корнхаузер-Дуда.

Як зазначають у президента Польщі, під час зустрічі з Папою Римським Франциском Дуда розповів Понтифіку про ситуацію в Україні і запросив його відвідати Польщу. Глава польської держави зазначив, що це буде нагодою зустрітися з двома народами – польським та українським з огляду на велику кількість українців в РП, які знайшли тимчасовий прихисток у країні над Віслою, рятуючись від війни, яку розв’язала РФ в Україні.

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