Обстріл Дніпропетровщини. Голова облради повідомив деталі

Сьогодні в області був один із найважчих днів із початку вторгнення

Сьогодні, 2 квітня, окупанти двічі обстріляли Павлоградський район. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук назвав цей день одним з найважчих від 24 лютого. Про це він написав у Telegram.

«Один з найважчих днів за останні 38 діб добігає кінця. Пообіді та надвечір окупанти обстріляли Павлоградський район. Ракети влучили у залізничні колії, вантажні вагони, контактні мережі. Одна жінка зазнала ушкоджень. Через вибухи в житлових будинках вибило шибки. Нині комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу, мають впоратися упродовж кількох днів», – зазначив Лукашук.

Він поінформував, що сьогодні отримав кілька звернень стосовно затору на Павлоградській трасі біля міста Підгородне. Лукашук пояснив, що там була затримка перед одним із блокпостів.

«Це пов’язано з тим, що до Дніпра приїжджають люди з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Станом на сьогодні, в області перебуває близько 33 тис. внутрішньо переміщених осіб. Тому прошу з розумінням ставитися до великої кількості автівок на дорогах і можливих заторів. Наразі ж проїзд Павлоградською трасою вільний», – йдеться у дописі.

Також Лукашук зазначив, що до роботи повертаються великі промислові підприємства області.

Нагадаємо, сьогодні два ракетні удари нанесли російські агресори по території Павлоградського району Дніпропетровської області.

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