Росія залякує масовим виробництвом ядерної зброї: що відомо про «Сармат»

Ракета «Сармат» тільки в квітні пройшла перший випробувальний пуск

Недавно Путін заявив, що ракети почнуть застосовувати наприкінці року

Уранці 12 липня очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін у своєму Telegram оприлюднив фото на фоні ядерної ракети «Сармат», застосуванням яких РФ погрожує Україні.

Він заявив, що так звана «найпотужніша» ядерна ракета готується до серійного виробництва.

«Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва», – написав Рогозін.

Нещодавно Путін заявив, що перша балістична ракета «Сармат» стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Стати на бойове чергування – це пройти всі випробування і бути прийнятим на озброєння. Але ракета «Сармат» тільки в квітні пройшла перший випробувальний пуск.

За словами експертів, перші випробування «Сармата» почалися в 2018 році, хоча планувалися вони спочатку в 2016-му. Тобто ракету не могли підготувати до повноцінних випробувань два роки. І тільки пробний запуск одного «Сармата» здійснили в 2022-му. За словами експертів, такі затримки були в першу чергу через велику кількість технічних недоробок ракети.

Зазначається, що коли ракета закладалася в проєкт, в її складі була серйозна електронна база з іноземних компонентів. А наразі такої кількості іноземних схем у РФ немає, тому говорити про серійне виробництво «Сармата» не доводиться.

Нагадаємо, «Сармат» – це міжконтинентальна балістична ракета, яку РФ змушена максимально швидко поставити на озброєння для того, щоб замінити радянські ракети шахтного базування.

Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту і велика швидкість головної частини, що сильно ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ППО.

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