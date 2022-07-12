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    Події в Україні

    У Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео)

    На Херсонщині ЗСУ підірвали склади з боєприпасами ворога - У Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео)
    На Херсонщині ЗСУ підірвали склади з боєприпасами ворога
    скрін з відео

    Окупанти заявили, що ЗСУ потрапили у склад з «селітрою»

    У тимчасово захопленій рашистами Новій Каховці на Херсонщині досі детонують склади ворожих боєприпасів. Про це повідомив нердеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, а відповідні відео публікують російські ЗМІ.

    «Колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапили у склад з селітрою. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні», – зазначив Гончаренко.

    Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

    10 липня у Херсоні теж лунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО. Українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

    До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    У Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео)