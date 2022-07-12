У Новій Каховці досі детонують ворожі склади боєприпасів (відео)

Окупанти заявили, що ЗСУ потрапили у склад з «селітрою»

У тимчасово захопленій рашистами Новій Каховці на Херсонщині досі детонують склади ворожих боєприпасів. Про це повідомив нердеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, а відповідні відео публікують російські ЗМІ.

«Колаборанти та окупанти заявили, що ЗСУ потрапили у склад з селітрою. На ранок «селітра» ще взривається та детонує. Цікаво, що буквально за тиждень всю селітру-боєкомплекти окупанти розвантажували три дні», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

10 липня у Херсоні теж лунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО. Українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.

До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.