Рашисти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal

На станції розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища

Російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там. Про це повідомило виданняThe Wall Steet Jounal, яке на умовах анонімності поспілкувалось із працівниками електростанції, а також українськими чиновниками та дипломатами.

Видання повідомляє, що на атомній електростанції перебувають понад 500 російських окупантів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС. Зокрема, у червні загарбники розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню «Смерч», ракетні установки «Град», танки та бронетранспортери.

Вони використовують атомну електростанцію як щит, адже розуміють, що ЗСУ не будуть завдавати по ній ударів. Отже, техніка і військові там у відносній безпеці.

На думу колишнього міністра оборони України та керівника Центру оборонних стратегій Андрія Загороднюка, єдиний шанс звільнити Запорізьку АЕС – оточити там окупантів.

Нагадаємо, абсолютна більшість працівників Запорізької атомної електростанції відмовляються співпрацювати з окупантами, тому російські військові банально шукають серед них шпигунів.

Нещодавно вони закатували водолаза Запорізької АЕС Андрія Гончарука.

Як відомо, Росія завозить свій персонал на Запорізьку АЕС.

Також рашисти під Енергодаром вигадують фейкові бої з ЗСУ, – ОВА.

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