Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)

Поранено жінку

Російські загарбники знову атакувати Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранено жінку.

«Вчора РЕС проводив ремонтні роботи. Електропостачання міста відновлено. «Зрада» через ймовірне повне відключення відміняється. Але, незважаючи на наявність електроенергії, відновити тролейбус не можемо. Для цього просто немає фахівців», – зазначив Лях.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.