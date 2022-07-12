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  4. Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)

    Окупанти пошкодили кілька приватних будинків - Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)
    Окупанти пошкодили кілька приватних будинків
    фото: Вадим Лях/Facebook

    Поранено жінку

    Російські загарбники знову атакувати Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

    Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранено жінку.

    «Вчора РЕС проводив ремонтні роботи. Електропостачання міста відновлено. «Зрада» через ймовірне повне відключення відміняється. Але, незважаючи на наявність електроенергії, відновити тролейбус не можемо. Для цього просто немає фахівців», – зазначив Лях.

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    Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)
    Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)
    фото: Вадим Лях/Facebook

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують поступово збільшувати захоплену територію в Донецькій області. При цьому Росія стверджує, що взяла під свій контроль село Григорівка.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia Вадим Лях
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    Рашисти знову обстріляли Слов’янськ: є поранені (фото)