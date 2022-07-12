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    Звільнений із полону «азовець» Усіченко розповів, чого боялися окупанти

    Звільнений з полону &laquo;азовець&raquo; розповів про жахи заблокованого Маріуполя &ndash; контужені діти шукали воду, а поруч лежали трупи - Звільнений із полону «азовець» Усіченко розповів, чого боялися окупанти
    Звільнений з полону «азовець» розповів про жахи заблокованого Маріуполя – контужені діти шукали воду, а поруч лежали трупи
    скріншот із відео

    «Хлопці, ви ох*ренно воюєте» – казали захисникам Маріуполя окупанти

    Боєць окремого полку спеціального призначення полку «Азов» Дмитро Усіченко з позивним «Вишня», якого нещодавно звільнили з російського полону, один із небагатьох бійців, кому вдалося дістатися до заблокованої «Азовсталі» на гвинтокрилах. Історію відважного захисника опублікував YouTube-канал ССО «Азов»

    «Вишня» разом із декількома побратимами погодився відправитися уже на заблокований росіянами завод «Азовсталь», щоб допомогти тримати оборону. До Маріуполь він потрапив на гелікоптері – хоча це було непросто. У 90% росіяни збивали українських пілотів, які намагалися прорватися на «Азовсталь».

    «Вишня» отримав поранення вже за перші півтори години боїв після прибуття. Після короткого лікування у польовому госпіталі боєць знову став до бою та вдруге був поранений.

    Дмитро розповідає про те, як вирушаючи на завдання до Маріуполя, усвідомлював ситуацію в місті та готувався до того, що це – «білет в один кінець». Побачивши на власні очі всі руйнування та кількість трупів на вулицях, був вражений більше, ніж сам очікував.

    Чоловік бачив дітей із контузією, які блукали в пошуках води, а також тих, які гралися на дитячому майданчику біля загиблих від обстрілів людей. Каже, бомбардування росіянами Маріуполя практично не припинялося.

    «Перше, що я побачив (у Маріуполі – ред.) – труп на лавочці, який ніхто не забирав. Поруч гуляла мама з коляскою біля цього трупу, поруч діти грали у футбол, а далі теж лежали трупи. Вони сміялись і ніби не помічали трупів», – згадує боєць.

    «Вишня» розповідає, що у полоні не «азовці» боялися окупантів, а росіяни – своїх полонених.
    «Медички казали: «Не дивися нам в очі». Я кажу: «Чого це?». «Будь ласка, не дивися мені в очі, дивись в низ кудись». Вони боялися «Азов», – зазначає захисник Маріуполя.

    За його словами, під час здавання у полон, самі окупанти казали: «Хлопці, ви ох*енно воюєте».

    Також він зазначив, що у полоні окупанти скаженіли, коли бійці говорили українською мовою і вимагали припинити спілкуватися «на своїй телячій мові».

    «Каже (окупант – ред.) до мене: «Ти ох**в на своїй телячій мові до мене говорити». Я відповідаю: «Ну так». Погрожували, говорили, що битою лупцюватимуть», – пригадує «Вишня».

    Раніше звільнений захисник Маріуполя розповів про російський полон (відео). Як відомо, днями до Києва прибули захисники Маріуполя, яких повернули з полону.

    Тим часом під завалами «Азовсталі» ще може залишатися сотня загиблих, – патронатна служба.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти діти війна Азов полон завод бомбардування Україна чоловік окупація час #stoprussia
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    Звільнений із полону «азовець» Усіченко розповів, чого боялися окупанти