Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві

Столична влада просить киян і жителів області, які виїжджали у зв'язку з військовими діями, поки не повертатися додому

У столиці працюють піротехніки над розмінуванням території

Збройні сили розповіли жителям столиці про вибухи, які було чути нещодавно у місті. Згідно з повідомленням Сухопутних військ ЗСУ України, у Києві фахівцями проводиться робота з розмінування території.

«Звуки вибухів, які зараз чутні в столиці – це працюють піротехніки з розмінування територій», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому близько 13:00.

Зазначимо, що за даними Пентагону, частина російських військ все ще націлена на Київ.

Напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.

Також додамо, що окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів. Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних.