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    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві

    Столична влада просить киян і жителів області, які виїжджали у зв'язку з військовими діями, поки не повертатися додому - Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Столична влада просить киян і жителів області, які виїжджали у зв'язку з військовими діями, поки не повертатися додому
    фото: ДСНС

    У столиці працюють піротехніки над розмінуванням території

    Збройні сили розповіли жителям столиці про вибухи, які було чути нещодавно у місті. Згідно з повідомленням Сухопутних військ ЗСУ України, у Києві фахівцями проводиться робота з розмінування території.

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    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві
    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві

    «Звуки вибухів, які зараз чутні в столиці – це працюють піротехніки з розмінування територій», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому близько 13:00.

    Зазначимо, що за даними Пентагону, частина російських військ все ще націлена на Київ.

    Напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.

    У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.

    Також додамо, що окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів. Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних.

    Читайте також: Окупанти кинули всі сили на підготовку наступу на Сході України – Генштаб
    Теги: росія окупанти Київ війна військові розмінування Україна окупація #stoprussia
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    Військові пояснили, що за вибухи лунають у Києві