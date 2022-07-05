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  4. ЗСУ змусили окупантів відійти на одному із напрямків, – Міноборони
рус
    Події в Україні

    ЗСУ змусили окупантів відійти на одному із напрямків, – Міноборони

    ЗСУ змусили окупантів відійти на одному із напрямків, – Міноборони
    фото з відкритих джерел

    Бійці відбили штурм противника на Харківському напрямку

    У Харківській області українські захисники відбили штурмові дії російських окупантів і змусили їх відійти. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу.

    «В напрямку населених пунктів Козача Лопань і Соснівка, українські війська відбили штурмові дії противника та змусили його відійти», – сказав Мотузяник.

    За словами спікера Міноборони, на Харківському напрямку ворожі підрозділи західного військового округу, берегових військ балтійського флоту та мобілізаційного резерву 1 та 2 армійських корпусів свої зусилля зосередили на утриманні раніше захоплених позицій.

    Щоб порушити логістичне забезпечення Сил оборони в районі села Циркуни, окупанти дистанційно замінували місцевість та завдали авіаудару з гелікоптерів Ка-52 у районі Петрівки. Складніша ситуація, за словами Мотузяника, на Слов’янському напрямку, де ЗСУ перешкоджають спробам противника створити умови для наступу на Слов’янськ.

    «Противник вів штурмові дії у напрямку села Довгеньке і Мазанівка, наразі бойові дії тривають. Також ворог завдав авіаційного удару із використанням пари Ка-52 у районах Дібрівного і Богородичного. В напрямку села Долина українські воїни успішно відбили штурм противника», – додав речник Міноборони.

    Нагадаємо, триває 132 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут-Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ змусили окупантів відійти на одному із напрямків, – Міноборони