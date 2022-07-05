Генштаб назвав нові втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках

Понад 130 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України захисники активно знищують ворога та техніку окупантів. Лише за минуло добу було ліквідовано 150 рашистів та знищено 18 бойових машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1594 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3772 (+18) од,

артилерійських систем– 806 (+2) од,

РСЗВ ‒ 247 (+1) од,

засоби ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків– 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 660 (+2),

крилаті ракети ‒ 144 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2634 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Як повідомлялося, на півдні ЗСУ знищили танк, «Ураган» та склади з боєприпасами РФ.Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.