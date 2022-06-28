Міноборони порівняло окупантів з монстрами у романах Стівена Кінга
Відомий американський письменник визнав російську армію терористами
Міністерство оборони у Twitter обговорило із «королем жахів» Стівеном Кінгом російську агресію проти України.
Відомий американський письменник, коментуючи вчорашній ракетний удар по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, написав: «Російські удари по українських цивільних об’єктах, по суті, є терористичними атаками».
Кінг додав, як він це часто робить у своїх твітах: «Слава Україні!»
Офіційна сторінка Міністерства оборони України у Twitter відреагувала на цю заяву Кінга, наголосивши: «Стівене, росіяни жахливіші за будь-якого монстра у ваших романах».
Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022
Стівен Кінг – відомий американський письменник, який працює у жанрах жахів, фентезі, трилерів, містики. Він є автором близько півсотні бестселерів, за якими були зняті такі відомі фільми, як «Діти кукурудзи», «Людина, що біжить», «Втеча з Шоушенка», «Зелена миля», «Воно» тощо.
Нагадаємо, що Стівен Кінг з початку війни підтримує Україну. Так, він звернувся до Володимира Путіна з прогнозом щодо невдалого для Росії завершення військових дій в Україні.
Також Кінг заявив, що Путін має піти, поки не повбивав увесь світ.