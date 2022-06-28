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    Суспільство

    Міноборони порівняло окупантів з монстрами у романах Стівена Кінга

    Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти гірші за монстра з роману &laquo;Воно&raquo; (на фото) та інших книжок Стівена Кінга - Міноборони порівняло окупантів з монстрами у романах Стівена Кінга
    Міністерство оборони України заявило, що російські окупанти гірші за монстра з роману «Воно» (на фото) та інших книжок Стівена Кінга
    фото з відкритих джерел

    Відомий американський письменник визнав російську армію терористами

    Міністерство оборони у Twitter обговорило із «королем жахів» Стівеном Кінгом російську агресію проти України.

    Відомий американський письменник, коментуючи вчорашній ракетний удар по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, написав: «Російські удари по українських цивільних об’єктах, по суті, є терористичними атаками».

    Кінг додав, як він це часто робить у своїх твітах: «Слава Україні!»

    Офіційна сторінка Міністерства оборони України у Twitter відреагувала на цю заяву Кінга, наголосивши: «Стівене, росіяни жахливіші за будь-якого монстра у ваших романах».

    Стівен Кінг – відомий американський письменник, який працює у жанрах жахів, фентезі, трилерів, містики. Він є автором близько півсотні бестселерів, за якими були зняті такі відомі фільми, як «Діти кукурудзи», «Людина, що біжить», «Втеча з Шоушенка», «Зелена миля», «Воно» тощо.

    Нагадаємо, що Стівен Кінг з початку війни підтримує Україну. Так, він звернувся до Володимира Путіна з прогнозом щодо невдалого для Росії завершення військових дій в Україні.

    Також Кінг заявив, що Путін має піти, поки не повбивав увесь світ.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони порівняло окупантів з монстрами у романах Стівена Кінга