Міноборони порівняло окупантів з монстрами у романах Стівена Кінга

Міністерство оборони у Twitter обговорило із «королем жахів» Стівеном Кінгом російську агресію проти України.

Відомий американський письменник, коментуючи вчорашній ракетний удар по ТРЦ «Амстор» у Кременчуці, написав: «Російські удари по українських цивільних об’єктах, по суті, є терористичними атаками».

Кінг додав, як він це часто робить у своїх твітах: «Слава Україні!»

Офіційна сторінка Міністерства оборони України у Twitter відреагувала на цю заяву Кінга, наголосивши: «Стівене, росіяни жахливіші за будь-якого монстра у ваших романах».

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...