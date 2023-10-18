ЗСУ знищили літак РФ на Запорізькому напрямку

Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон

Бійці Оперативно-стратегічне угруповання військ «Таврія» знищили російський літак Су-25 на Запорізькому напрямку. Про це повідомила пресслужба об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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Як зазначається, на Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області. «Знищено ворожий літак Су-25. Також воїни ОСУВ «Таврія» продовжують наступ – мають частковий успіх південніше Роботиного», – зазначили у командуванні.

Також в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Проводить перегрупування. Тут відбито п’ять атак ворога.

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На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також дві атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1412 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 288 осіб. Три окупанти потрапили в полон.

Знищено 16 одиниць військової техніки противника. Зокрема, п'ять ББМ, чотири артилерійських системи, один літак, три БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.