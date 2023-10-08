Чому розвідка Ізраїлю зазнала фіаско: Politico назвала можливу причину

Ізраїльські розвідники не помітили небезпеки під боком, бо були зайняті війною в Україні?

Командири ХАМАСу вирішили вдертися в Ізраїль у 50-ту річницю війни Судного дня «заради театрального ефекту»

Палестинський ісламістський рух, політична партія і водночас терористична організація ХАМАС і Ізраїль продовжують перебувати у центрі уваги. Західні ЗМІ вже назвали можливу причину того, що вторгнення в Ізраїль бойовиків стало несподіванкою. Масштабна атака ХАМАСу на ізраїльську територію – це таке ж фіаско розвідки Ізраїлю, як і під час війни Судного дня, коли Сирія та Єгипет почали спільний наступ, непередбачений хваленими ізраїльськими спецслужбами, пише Politico.

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«Попри такий інтенсивний цифровий та супутниковий моніторинг, а також використання технологій прогнозування та розпізнавання обличчя, ХАМАС здивував служби безпеки Ізраїлю, так само як половину століття тому здивували Єгипет і Сирія. Тоді, схоже, що західні служби розвідки були так само не готові, як і зараз, – можливо, через те, що вони дуже зосереджені на Україні та Росії», – зазначається у матеріалі.

Журналісти вважають, що командири ХАМАСу вирішили вдертися в Ізраїль у 50-ту річницю війни Судного дня «заради театрального ефекту».

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Війна Судного дня 1973 року, відома також як Йом-Кіпурська, відбулася між Ізраїлем та арабськими коаліційними силами – Єгиптом та Сирією. Конфлікт почався 6 жовтня з несподіваного нападу під час єврейського свята Йом-Кіпур. Внаслідок цього нападу Ізраїль зазнав серйозних втрат, але зрештою виграв протистояння. Війна тривала 18 діб.

Нагадаємо, Ізраїль уперше за 50 років офіційно оголосив стан війни.

Як відомо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.

Станом на ранок неділі кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до приблизно 1854 осіб. Щонайменше 300 людей учора загинули.

До слова, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) планують евакуаію всіх жителів міст біля кордону з Газою протягом 24 годин.

Також уже відомо про загибель в Ізраїлі двох громадян України.