Узимку ППО зосередиться на захисті об'єктів енергетики – Ігнат

Сили ППО намагатимуться максимально збивати всі ворожі цілі

Західні системи протиповітряної оборони, які з'явилися в Україні, зосередяться на захисті енергетичного сектору, а також стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури, як це й робили минулої зими. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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«Ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які й були минулого року. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об’єкти енергетики, в опалювальний сезон енергетично-паливного сектора у цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури», – сказав Юрій Ігнат.

Речник зауважив, що є цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити. За його словами, вже варто вносити до об'єктів критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни також б'ють.

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Ігнат наголосив, що Україні досі не вистачає систем захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі. Попри все, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, системи ППО намагатимуться максимально збивати все, що випускає по Україні РФ.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони посилюють свої спроможності у північній частині України.

Раніше повідомлялося, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанти знищили 90% ППО на Харківщині. Проте українським Силам оборони навіть у таких умовах вдалося впоратися з ворогом.