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ЗСУ показали кадри штурму ворожих окопів під Бахмутом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали кадри штурму ворожих окопів під Бахмутом (відео)

Завдяки успішній взаємодії, воїни 3-ї ОШБр атакували російськи загарбників і здійснили зачищення їхніх укріплень

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ показали кадри штурму ворожих позицій під Бахмутом у Донецькій області. Під час штурму вони ліквідували окупантів, зокрема й тих, які намагалися втекти. По позиціях окупантів відпрацювали бійці 1-ї роти 2-го механізованого батальйону. Кадри бою опублікували в Telegram-каналі 3-ї ОШБр.

Так, на камеру GoPro одного з українських штурмовиків потрапили епізоди зачищення від ворога лісосмуги на Бахмутському напрямку. Там окупанти ховалися в окопах, звідки наші бійці їх «викурили».

 «Епізод зі штурму в лісосмузі, яка палала від розривів гранат та снарядів. Штурмовики атакували противника та здійснили зачистку ворожих укріплень. Деякі окупанти намагались втекти, але їх прицільно «зняли»», – прокоментували військові.

Завдяки успішній взаємодії, воїни 3-ї ОШБр атакували російськи загарбників і здійснили зачищення їхніх укріплень.

Під час українського штурму лісосмуга, в якій ховався ворог, буквально палала від розривів гранат і снарядів.

Триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: окупанти військові ворог Бахмут війна ЗСУ

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