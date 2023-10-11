Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто

У Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога

На Донеччині було зафіксовано понад 10 авіаційних ударів

Протягом 11 жовтня українські війська відбили 10 ворожих атак в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Ворог атакує на Авдіївському напрямку, застосовує подекуди одну піхоту і на деяких напрямках жене в бій досить багато техніки», – йдеться у заяві.

Штупун пояснив, що тільки в Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога, зокрема, як мінімум 23 танки. Він додав, що завтра будуть точніші цифри.

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Також там було зафіксовано понад 10 авіаційних ударів.

Раніше бійці 53-ї бригади відбили атаку російських штурмовиків, які вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце.

Як повідомлялося, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації.

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.