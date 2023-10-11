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Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
У Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога
фото: Генштаб

На Донеччині було зафіксовано понад 10 авіаційних ударів

Протягом 11 жовтня українські війська відбили 10 ворожих атак в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Ворог атакує на Авдіївському напрямку, застосовує подекуди одну піхоту і на деяких напрямках жене в бій досить багато техніки», – йдеться у заяві.

Штупун пояснив, що тільки в Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога, зокрема, як мінімум 23 танки. Він додав, що завтра будуть точніші цифри.

Також там було зафіксовано понад 10 авіаційних ударів.

Раніше бійці 53-ї бригади відбили атаку російських штурмовиків, які вчора значними силами спробували взяти Авдіївку в кільце. 

Як повідомлялося, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації. 

Триває 590-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 36 авіаційних ударів, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в населеному пункті Нікополь Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: військові танки ворог Донеччина Авдіївка

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