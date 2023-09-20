ЗСУ просунулись на одному з напрямків – ISW

Українські війська 19 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед

ЗСУ просунулись поблизу Вербового в Запорізькій області, а також знову висадились на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

19 вересня російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли підтверджених успіхів у своїх діях. За твердженнями російських військових блогерів, їхні сили здійснювали наземні атаки на захід від Кремінної в напрямку Торського (17 км на захід від Кремінної), в районі Серебрянського лісу (11 км на південь від Кремінної), біля Білогорівки (13 км на південь від Кремінної) та поблизу Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Один із російських військових блогерів наголошував, що російські сили продовжують тиск на українські війська на північний схід від Куп’янська та на східному березі річки Оскіл на захід від Сватового, але не надавав конкретних деталей щодо бойових дій. За інформацією МВС України, російська авіація зруйнувала міст через річку Оскіл у Куп'янську, ймовірно, намагаючись перешкодити українським постачанням через цю річку.

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Українські війська утримують контроль над численними іншими мостами через річку Оскіл. За геолокаційними знімками, які були опубліковані 17 і 19 вересня, спостерігається діяння підрозділу 15-ї окремої мотострілецької бригади (частина 2 загальновійськового армійського корпусу Центрального військового округу), який діє у районі Райгородки (12 км на південний захід від Сватового) та Надії (15 км на захід від Сватового).

19 вересня українські війська продовжували здійснювати обмежені наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. У відео з геолокацією, опублікованому 18 вересня, можна побачити відступ українських військ з південно-західного напрямку Новоселівського (15 км на північ від Сватового), що свідчить про те, що українські сили можуть зберегти здатність вийти на околиці. Російські військові блогери стверджували, що українські сили періодично атакують у районі Кремінної та Торського (14 км на захід від Кремінної), а також у районі Серебрянського лісу.

19 вересня українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, але жодного підтвердженого просування не зробили. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступ на південь від Бахмуту та завдають російським військам значних втрат у живій силі та техніці.

Російські військові блогери стверджували, що бої тривали поблизу селища Кліщіївка (на відстані 7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). За їхніми словами, значна частина територій Андріївки та Кліщіївки була визнана "сірими зонами". Один із російських військових блогерів стверджував, що найжорстокіші бої у цьому районі відбувалися біля залізничної колії на схід від Кліщіївки.

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19 вересня російські війська здійснили контратаку поблизу Бахмута, проте не досягли жодних підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на заході від Ягідного (2 км на північ від Бахмута) та в районі селища Кліщіївка та Андріївка.

19 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили 10 російських штурмів поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Українські війська вели наступальні дії в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей, але не просунулися 19 вересня.

Українські війська 19 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що українські сили просувалися на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Російський військовий блогер повідомив, що декілька невеликих груп українських диверсійно-розвідувальних відділень висадилися на лівому (східному) березі річки Дніпро. Він стверджував, що українські сили висадилися на північ від Підстепного (приблизно 12 км на схід від Антонівського мосту) та на Козацький острів (на північний захід від Нової Каховки), та контролюють північну частину Козацького острова.

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Окремі джерела з України та Росії 19 вересня повідомили, що українські війська провели удари по двом російським військовим штабам у Запорізькій та Херсонській областях. Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України заявило, що українські війська завдавали удару по невизначеному російському військовому штабу поблизу Мелітополя на заході Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що починаючи з 24 лютого 2022 року Україна вже звільнила більше ніж половину захоплених росіянами територій.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявляв, що розпочата Росією війна в Україні не завершиться, поки «одна або інша сторона не досягне цілей» військовим шляхом, або не буде прийнято рішення про переговори. Але наразі «цей час ще не настав».