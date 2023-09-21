ЗСУ наступають на двох напрямках – ISW

20 вересня українські сили продовжували наступ на прикордонні райони Донецько-Запорізької області

Українські військові продовжили наступальні дії у районі Бахмута Донецької області, а також на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

У публікації наводиться заява Генерального штабу ЗСУ 20 вересня про те, що наші війська продовжили наступальні дії та завдали значних втрат російській живій силі та техніці на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області). Крім того, тривають операції з висадки десанту на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області.

20 вересня, речник Східного угруповання Збройних сил України, капітан Ілля Євлаш, повідомив, що протягом останнього тижня російські війська рідко переходили до штурмів на напрямку Куп’янськ-Лиман. Крім того, Євлаш наголосив, що на цьому напрямку перебуває близько 110 тисяч російських військових, які охоплюють передову лінію, тил та допоміжний персонал. Російські сили концентрували цю значну кількість військ, намагаючись тиснути на українські сили вздовж фронтової лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

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Українські війська продовжили наступальні операції в Бахмуті, але на 20 вересня не було отримано підтверджених територіальних здобутків. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська продовжують наступ на російські позиції на південь від Бахмута та закріплюються на новоотриманих рубежах.

Міністерство оборони Великої Британії (МО) оцінило, що українські війська забезпечили безпеку в Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївці (10 км на південний захід від Бахмута), тоді як російські сили все ще утримують залізничну колію, розташовану між Кліщіївкою та шосе T0513 на схід від поселення.

Міністерство оборони Великої Британії додало, що недавнє переміщення російських сил VDV з району Бахмута до Запорізької області може призвести до послаблення російської оборони навколо Бахмута.

Російська добровольча розвідувально-штурмова бригада «Еспаньола» – добровольче формування, що складається з російських радикальних футбольних уболівальників і діє на бахмутському напрямку – повідомила, що українські сили завдали удару по штабу бригади поблизу Світлодарська (20 км на південний схід від міста Бахмут).

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Бригада «Еспаньола» додала, що удар призвів до руйнування штабу, втрати кількох машин і постраждалих. Вони заявили, що продовжують бої на Бахмутському напрямку, залучають додатковий особовий склад і набирають нових добровольців.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські контратаки на північний схід від Андріївки, біля Ягідного на північ від Бахмута та на захід від Зайцевого (неясно чи український Генштаб мав на увазі Зайцеве за 6 км на південний схід від Бахмута чи Зайцеве за 13 км на південь від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що біля Кліщіївки тривають бої, і станом на 20 вересня окремі сегменти населеного пункту залишаються спірними.

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували безуспішно атакувати українські позиції в районі Мар’їнки, на захід від Донецька.

Повідомляється, що 20 вересня українські сили продовжували наступ на прикордонні райони Донецько-Запорізької області, але не мали жодних заявлених або підтверджених досягнень в наступах. Міністерство оборони Російської Федерації стверджувало, що підрозділи російського Східного угруповання військ відбили українську атаку в напрямку Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) і зупинили українську диверсійно-розвідувальну групу в районі Новодонецького (12 км на південний схід від Великої Новосілки).

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Російський військовий блогер стверджував, що невеликі групи українських сил здійснили невдачливі атаки на північ від Приютного та поблизу Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і були відігнані під вогнем російської артилерії.

20 вересня Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували оборону, внаслідок чого російські війська зазнали втрат у живій силі та техніці на Шахтарському оперативному напрямку, імовірно, в районі кордону Донецько-Запорізької області.

20 вересня українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не робили жодних заявлених чи підтверджених просувань. У Генштабі України заявили, що українські війська продовжували наступальні дії та завдали значних втрат російській живій силі та техніці на мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Північноосетинські добровольчі батальйони «Шторм Осетія» та «Аланія», які діють на заході Запорізької області, заявили, що на ранок 20 вересня інтенсивність боїв у районі Роботиного та Вербового знизилася. Російські джерела стверджували, що українські сили просувалися по низовині, оскільки російські війська контролювали висоти в цьому районі.

20 вересня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), Новоданилівки (5 км на південь від Оріхова) та Роботиного.

Повідомляється, що російські та українські війська продовжують діяти на островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що російські війська знищили чотири диверсійно-розвідувальні групи українського спецназу поблизу Козацького (на північний захід від Нової Каховки) та островів «Алешкінський» і «Переяславський», ймовірно, це острови з різними назвами на невизначеній ділянці річки Дніпро. Інші російські джерела стверджували, що російські та українські війська діють на невизначених островах у дельті річки Дніпро в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу Сили оборони знищили на Таврійському напрямку 130 військових РФ, поранили 194, ще одного окупанта взяли в полон.