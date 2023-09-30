ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки – ISW

29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута

Українські війська продовжили наступальну операцію на Бахмутському напрямку. Російські джерела повідомили, що ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Генштаб ЗСУ наголосив, що українські сили відбили атаку російських військ біля Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної) і що на Куп'янському напрямку окупанти не розпочинали наступальних дій.

Російський «воєнкор» твердив, що війська РФ якось розширили свій контроль над невизначеними позиціями біля Торського, хоча ISW не мала підтверджень для цієї заяви.

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Російські війська продовжують обстрілювати українські наземні лінії зв'язку (ГЛОК) у тилових районах близько до Куп'янського напрямку. На відео з геолокацією, опублікованому 28 вересня, видно, як російські війська атакують міст через річку Оскіл на заході від Куп'янська.

Російський «воєнкор» стверджує, що російські війська недавно знищили чотири мости через річку Оскіл у Куп'янську та на південь від цього населеного пункту.

29 вересня українські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута і, як повідомляється, просунулися.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили захопили висоту біля Кліщіївки у невстановлену дату. Військові блогери РФ заявляють, що тривають запеклі бої поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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29 вересня російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаку росіян поблизу Кліщіївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ невдало контратакували поблизу Андріївки, Кліщіївки та Григорівки. Інший повідомляв, що російські сили перегрупувалися поблизу Кліщіївки та мають намір відбити цей населений пункт, але, ймовірно, наразі не мають необхідних бойових можливостей для цього.

Російські війська продовжували наступ, проте не здійснили просування на лінії Авдіївка-Донецьк 29 вересня. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Авдіївки та Тоненького, а також поблизу Невельського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Російські джерела стверджували, що українські війська проводили наступальні операції в районі західного кордону Донецької та східного Запорізької областей. Російські «воєнкор» стверджували, що українські сили нібито безуспішно атакували на північ від Завітного Бажання.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського та поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

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28 і 29 вересня джерела РФ стверджували, що українські війська намагалися прорвати російську оборону біля Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), але не уточнювали результат. Російський «воєнкор» заявив, що українські війська продовжують наступ на Новопрокопівку та Вербове.

Український Генштаб повідомив, що війська РФ безуспішно атакували поблизу Роботиного, Вербового та Червоного (9 км на схід від Гуляйполя).

Раніше повідомлялося, що російські війська збільшують тиск на Куп'янському напрямі. Збройні сили України намагаються контратакувати, тому що місцевість зручна для оборони.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом, наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.

Також російські війська посилюють свою оборону в зоні Токмака та на окупованій території Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу.

На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.