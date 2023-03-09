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ЗСУ знищили на Кінбурнській косі російську самохідну артустановку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили на Кінбурнській косі російську самохідну артустановку
фото: antikor

Також захисники ліквідували 11 рашистів 

Сьогодні, 9 березня, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили ворожу самохідну артилерійську установку «Мста-С» на Кінбурнській косі. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» полковника Владислав Назаров.

«За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено самохідну артустановку «Мста-С» на Кінбурнській косі, безпілотник типу «Орлан-10», танк і автобронетехніку на лівобережжі Херсонщини. Демілітаризовано 11 рашистів», – повідомив Назаров.

Він також зазначив, що за минулу бойову добу ворог подовжуючи обстрілювати правобережжя, здійснив близько 90 атак на мирне населення та по акваторії Дніпро-Бузького лиману. В результаті обстрілу одна людина загинула, та ще чотири особи в Херсонській області отримали поранення.

Назаров зауважив, що загроза ракетних ударів залишається, тому в жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряних тривог. «Після завершення атаки в Чорному морі продовжує перебувати вісім кораблів, серед яких лишаються два надводних ракетоносії із недовикористаним запасом «Калібрів», - наголосив полковник.

Теги: Дніпро безпілотник населення ворог поранення полковник Херсонщина

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