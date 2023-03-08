Підписують снаряди «Герою слава» і б'ють по ворогу: ЗСУ показали, як воюють під Бахмутом (фото)

Перед обстрілом «вовки Да Вінчі» розписують снаряди

Бійці батальйону «Вовки Да Вінчі», які днями втратили свого командира Героя України Дмитра Коцюбайло, пишуть на снарядах «Герою слава» та запускають їх по росіянах . Відповідні фото опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

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На оприлюднених фото видно, як перед обстрілом «вовки Да Вінчі» розписують снаряди.

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«За Комбата, за націю, за перемогу! «Вовки Да Вінчі» артилерійським вогнем перегризають горлянки ворожій наволочі на підступах до Бахмута за свого вожака. Ніхто не втече від праведної помсти. Слава Україні!», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що у боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як Да Вінчі. Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України. Коцюбайла поховають у столиці. Перед тим прощання пройде у рідному селі, на Івано-Франківщині.