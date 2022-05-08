ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець

В армії РФ поменшало на майже три десятки вояків

Підрозділ мав намір переправитися через річку, але відправився в українську землю

ЗСУ відправили до прабатьків підрозділ російських окупантів на Донеччині. Вони саме намагалися перебратися через річку Сіверський Донець. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

«Під час спроби форсування річки Сіверський Донець у Донецькій області було знищено підрозділ однієї з БТГр 41 загальновійськової армії (в/ч 64128 Новосибірськ) Центрального військового округу. Втрати серед особового складу склали: восьмеро загиблих, 16 поранених, три військовослужбовці «зникли безвісти», – проінформував журналіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець.

Також повідомлялося, що рашисти встановили понтон через річку Сіверський Донець.

Крім того, в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої.

Як відомо, наразі на Донеччині окупанти продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах, зокрема, по Авдіївському коксохімічному та фенольному заводу.

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