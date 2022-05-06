Війська РФ намагаються форсувати Сіверський Донець

В окупації зараз перебувають понад 3,5 тисяч мешканців Кремінної

Біля Кремінної Луганської області російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку», – написав він у Telegram.

За даними Гайдая, в окупації зараз перебувають понад 3,5 тисяч мешканців Кремінної.

«Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії. Мародерству піддався ледь не кожен будинок. У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж», – повідомив голова Луганської ОВА.

Як відомо, в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої.

На Попаснянському напрямку ворог основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ.