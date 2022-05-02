Рашисти встановили понтон через річку Сіверський Донець

РФ зводить додаткові переправи для стягування своїх сил

Російські окупанти планують додаткове перекидання військ на Ізюмському напрямку. Для цього вони збудували понтонно-мостові переправу через річку Сіверський Донець. Про це повідомляє Генштаб.

Повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій українських військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ.

Також для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Напередодні Генштаб повідомив, що ворог зазнав невдачі під Ізюмом, намагається наступати в сторону Кривого Рогу.

Раніше штаб Об'єднаних сил повідомив, що Збройні сили не підривали міст через Сіверський Донець. 29 квітня стало відомо, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали. ЗМІ повідомляли, що тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Також повідомлялося, що ворог готується форсувати річку Сіверський Донець.