Рашисти встановили понтон через річку Сіверський Донець
РФ зводить додаткові переправи для стягування своїх сил
Російські окупанти планують додаткове перекидання військ на Ізюмському напрямку. Для цього вони збудували понтонно-мостові переправу через річку Сіверський Донець. Про це повідомляє Генштаб.
Повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій українських військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ.
Також для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.
Напередодні Генштаб повідомив, що ворог зазнав невдачі під Ізюмом, намагається наступати в сторону Кривого Рогу.
Раніше штаб Об'єднаних сил повідомив, що Збройні сили не підривали міст через Сіверський Донець. 29 квітня стало відомо, що залізничний міст Лиман-Райгородок через Сіверський Донець підірвали. ЗМІ повідомляли, що тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.
Також повідомлялося, що ворог готується форсувати річку Сіверський Донець.