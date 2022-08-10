Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Рашисти мародять все, що трапляється на очі 
фото з відкритих джерел

Приїжджих ворогів селять у приватне житло містян  

У херсонців окупанти забирають квартири, будинки, човни та автомобілі. Про це повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня в ефірі національного телемарафону. 
  
«Відбувається масове мародерство, окупантів заселяють у приватне житло. Туди заселяються військові й структури поліції, які приїжджають для контролю. Це спецслужби з сім’ями та представники «ЛДНР» із сім’ями», – сказав Головня. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні самопроголошена «влада» та військові РФ захопили два магазини з продажу побутової техніки, у населених пунктах області ворог обкрадає будинки, відбирає транспорт у населення.

Також жителі окупованої Херсонщини особливо гостро відчувають дефіцит ліків та побутової хімії. Також у люди опинилися у скрутному становищі через блокування окупантами роботи українських банків на захопленій території.

Читайте також:

Теги: Херсон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонщина опинилася в окупації з перших днів російського вторгнення
Окупація кіберпростору: як Росія захопила інтернет на Херсонщині
Сьогодні, 13:51
«Керівник» водоканалу розпорядився відправити спецтехніку на підмогу рашистам
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
8 серпня, 12:22
Загарбники даватимуть автомобільні номера лише людям з паспортами
Рашисти вигадали черговий спосіб, як провести «паспортизацію» на Херсонщині
7 серпня, 20:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
47K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
45K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
33K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
24K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
На півдні військові знищили командний пункт окупантів

Новини

Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Сьогодні, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Сьогодні, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Сьогодні, 18:10
До Києва прибуло ще 16 полеглих захисників Маріуполя
Сьогодні, 17:56
У черзі на блокпосту у Василівці померло 10 людей 
Сьогодні, 17:43

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту