Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 

Приїжджих ворогів селять у приватне житло містян





У херсонців окупанти забирають квартири, будинки, човни та автомобілі. Про це повідомив радник Херсонського міського голови Роман Головня в ефірі національного телемарафону.



«Відбувається масове мародерство, окупантів заселяють у приватне житло. Туди заселяються військові й структури поліції, які приїжджають для контролю. Це спецслужби з сім’ями та представники «ЛДНР» із сім’ями», – сказав Головня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсоні самопроголошена «влада» та військові РФ захопили два магазини з продажу побутової техніки, у населених пунктах області ворог обкрадає будинки, відбирає транспорт у населення.

Також жителі окупованої Херсонщини особливо гостро відчувають дефіцит ліків та побутової хімії. Також у люди опинилися у скрутному становищі через блокування окупантами роботи українських банків на захопленій території.