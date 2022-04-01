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    Події в Україні

    Звільнений з полону мер Мелітополя зустрівся з президентом Франції

    Мер Мелітополя Федоров зустрівся з Макроном - Звільнений з полону мер Мелітополя зустрівся з президентом Франції
    Мер Мелітополя Федоров зустрівся з Макроном
    твітер Еммануеля Макрона

    Макрон розповів, що поспілкувався з Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян

    Звільнений з російського полону мер Мелітополя Іван Федоров відвідав Париж. У Єлисейському палаці він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Фото зустрічі опублікував президент Франції на своїй сторінці у твітері.

    Еммануель Макрон розповів, що поспілкувався з Іваном Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян.

    «Викрадений російською армією, неможливо уявити, що він (Іван Федоров – ред. 24 канал) пережив. На свободі, він розповів нам усе. Його історія нас вразила. Я висловив йому та іншим українським чиновникам наш захват та підтримку. Поряд з Україною, ми залишаємось рішучими», – написав Макрон.

    11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів. Український чиновник відмовився співпрацювати з окупантами, тому його й викрали. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

    Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

    16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

    За офіційними даними на 31 березня у полоні окупантів перебувають 24 представники української влади.

    Також повідомлялося, що окупанти за місяць війни викрали 13 мерів.

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    Теги: росія окупанти війна Париж мер Україна Запорізька область Еммануель Макрон окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Звільнений з полону мер Мелітополя зустрівся з президентом Франції