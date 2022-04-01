Звільнений з полону мер Мелітополя зустрівся з президентом Франції

Макрон розповів, що поспілкувався з Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян

Звільнений з російського полону мер Мелітополя Іван Федоров відвідав Париж. У Єлисейському палаці він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Фото зустрічі опублікував президент Франції на своїй сторінці у твітері.

Еммануель Макрон розповів, що поспілкувався з Іваном Федоровим про війну в Україні та його досвід перебування у полоні росіян.

«Викрадений російською армією, неможливо уявити, що він (Іван Федоров – ред. 24 канал) пережив. На свободі, він розповів нам усе. Його історія нас вразила. Я висловив йому та іншим українським чиновникам наш захват та підтримку. Поряд з Україною, ми залишаємось рішучими», – написав Макрон.

Enlevé par l'armée russe, on ne peut imaginer ce que le maire de Melitopol a vécu. Libre, il témoigne. Son histoire nous bouleverse. Je lui ai dit, ainsi qu'aux députées ukrainiennes avec lui, notre admiration et notre soutien. Aux côtés de l'Ukraine, déterminés, nous le restons. pic.twitter.com/OYu1lTEfA8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 1, 2022

11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів. Український чиновник відмовився співпрацювати з окупантами, тому його й викрали. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

За офіційними даними на 31 березня у полоні окупантів перебувають 24 представники української влади.

Також повідомлялося, що окупанти за місяць війни викрали 13 мерів.