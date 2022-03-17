Звільнення мера Мелітополя. Геращенко б'є на сполох: Банкова припустилась помилки

Міський голова Мелітополя Іван Федоров був звільнений з полону в результаті домовленостей про обмін на полонених росіян

Очільника Мелітополя обміняли на полонених російських окупантів. Про це співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко написала на Facebook.

«В обмін на Івана ОП віддала Кремлю 9 російських солдатів, як пояснили 2002-2003 року народження», – заявила Геращенко.

Нардепка акцентувала увагу на тому, що в Офісі президента назвали цих полонених «майже дітьми». Геращенко розкритикувала таку позицію влади, нагадавши, що «майже діти» – це українські підлітки, які ховають від бомб та тікають від обстрілів.

А ті, хто стріляють по українських дітях, зауважила співголова фракції «ЄС» у парламенті, це не «майже діти», а убивці.

«Звертаюся до всіх, хто причетний до державної інформаційної політики зараз з проханням дуже ретельно підбирати слова. І не принижувати українську армію. Вона на дітей не полює і їх не затримує. Тільки вбивць. В тому числі 2002-2003 років народження», – запевнила Ірина Геращенко.

Нагадаємо, раніше окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.

16 березня Федорова звільнили з російського полону.