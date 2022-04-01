У Запорізькій області окупанти катують заручників і планують «референдум» - Генштаб

Окупанти тримають заручників у військовій частині в Енергодарі

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області російські військові порушують Міжнародне гуманітарне право та намагаються запровадити своє керівництво. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 1 квітня.

Так, у місті Енергодар на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ Росії проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року. Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду.

Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

Як повідомлялося, 1 квітня Україна та Росія провели обмін полоненими. Визволено 86 українських військовослужбовців, серед них – 15 жінок.

За свіжими даними Генштабу, окупанти створюють нове угруповання військ на Слобожанському напрямку.