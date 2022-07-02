Росія вже програла війну

Кожен крок Росії погіршує її становище

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Все пытаюсь ответить на вопрос: какие цели Россия преследует в этой войне?

Это необходимо для понимания того, когда и чем эта война может закончится. Потому что конец войны – это достижение одной или обеими сторонами неких реперных точек: промежуточных или конечных целей. И не иначе.

Если таких целей достигает одна из сторон, то, скорее всего, вторая сторона потерпела поражение и подписала капитуляцию.

Если же определенные цели достигнуты обеими сторонами одновременно, и при этом заключено перемирие, то, поверьте историческому опыту, это не перемирие, а просто перерыв в военных действиях, и война обязательно вспыхнет с новой силой.

Поражение не обязательно бывает военным. Очень часто настоящий проигрыш случается на дипломатическом или экономическом фронте, а военные неприятности при этом минимальны. За то последствия могут превзойти все ожидания!

В принципе, войну можно проиграть даже нанеся противнику сокрушительное военное поражение.

Победа бывает и Пирровой, если вы еще помните о чем идет речь.

Чего Россия хочет достичь в этой войне?

Основная стратегическая цель – захват Украины, смена руководства, присоединение Украинских территорий, легетимизация аннексии – явно недостижима. То есть, война с этими целями проиграна в первые же недели вторжения – окончательно и бесповоротно. Нахрапом не получилось, а удавить нас медленно, но верно, силенок не хватает.

Тактические ложные цели (их Россия выдавала за стратегические), такие как денацификация, демилитаризация, противодействие расширения НАТО на восток, отодвигание альянса на границы 1997 года – тоже неосуществимы. Они исчезли из риторики руководства РФ, оставив после себя только терминологию: неофашистский режим, неонацистский перворот, нацисты, националистические батальоны и т.д., исключительно для того, чтобы не волновать российского избирателя сменой картинки. Внутренний продукт, насмех всем остальным странам.

Третий вариант победоносных целей – откровенная аннексия чужих территорий под предлогом защиты русских людей. Судя по тому, как идут дела на Юге, с этим тоже не задается. Не смогли. Партизанское сопротивление на местах и невозможность легетимизировать оккупацию на основании лже-референдума, а так же растущее военное давление Украины на захваченные территории юга, гоаорит о том, что второго Крыма не случится. Скорее всего, и здесь РФ получит по наглой бункерной морде бурятскими горелыми портянками.

Украина вернет себе доступ к морям и портам, освободит свои города и граждан. Силы для этого есть, оружие тоже, желание – хоть отбавляй! Тут надо думать о том, как спасать от Украины украденный Крым, а не организовывать референдумы под дулами автоматов.

Можно ли считать оккупацию еще одной части Донецкой и Луганской области российской военной победой?

Несомненно, РФ постарается представить эти сомнительные завоевания именно так.

Стертые с лица города, десятки тысяч погибших мирных граждан, уничтоженная промышленность, транспортная инфраструктура. Десятки тысяч погибших российских солдат, тысячи единиц соженной техники, экологическая катастрофа – это победа?

Снова задаю начальный вопрос: чего хочет добиться Россия в этой войне? Какова ее конечная РЕАЛЬНАЯ цель, если заявленные цели уже не достигнуты и явно недосягаемы в будущем?

Война, лишенная цели, бессмысленна. Она не может быть закончена, так как не существуют критерии, по которым можно определить, что сторона получила, чего хотела.

А Россия в результате получает то, что заслужила своими желаниями и действиями: международную изоляцию, беспрецедентные санкции, экономическую войну с цивилизованным миром, расширение и усиление НАТО у своих границ, враждебное, натренированное, хорошо вооруженное и памятливое многомиллионное государство в соседях, осмеянную репутацию, потрепанную деморализованную армию, десятки тысяч единиц разбитой техники, многомиллиардные убытки, конфискацию накопленных валютных резервов... и общую неприязнь, чтобы не сказать ненависть – ситуацию, когда одного российского паспорта достаточно, чтобы быть депортированным.

Военное поражение, а оно, ИМХО, неизбежно, это не более, чем вишенка на торте из всех неприятностей, которые уже случились со страной, всерьез полагавшей себя великой. Если это не полный пи..ц, то я уж не знаю, что такое полный пи..дец.

Что может сделать Россия в этой ситуации?

Ну, например, добить Донбасс ценой невероятных усилий и жертв, и объявить себя победителем в этой войне. Мол, остальное не очень и хотели. Так, просто отвлекали внимание от направления главного удара.

Народы Донецка и Луганска наконец-то свободны! Сейчас мы только трупы в Мариуполе уберем или засыплем по-быстрому, чтобы не очень воняло, и живите, дорогие освобожденные русские, как хотите.

Мы вам завоевали новую жизнь на развалинах, без воды и тепла, без работы, без всего, что у вас было! Радуйтесь, что живы и не смейте ныть! Мы за вас кровь проливали!

Мы победили! Слушаем песни, снимаем фильмы о героях, создаем легенды о последней войне с нацизмом!

Думаю, что народ проглотит, начнет слагать и создавать! Ему не в первой.

Но реальные цели – те, которые Россия не смогла осуществить – останутся, и механизм будущей войны, взведенный и смазаный униженным имперским самомнением, останется и, рано или поздно, Ваал снова придет за своей добычей.

Мы же с вами уже сформулировали тезис: если цели войны не достигнуты, то мира не будет, будет просто пауза в кровопролитии.

Цель Украины тоже будет достигнута только частично.

Даже возврат к 24.02.22 уже не трактуется, как победа. Победа – это возврат к границам 1991 года. Кстати, совершенно законное требование, чтобы там Россия не говорила про Крым и ОРДЛо.

Значит, и для Украины любой промежуточный результат – это только пауза в битве. А финал этой битвы – это разрушение России, которая от такой перспективы явно не в восторге и будет такому исходу сопротивляться, что будет сил.

Путин своей тупой, бессмысленной агрессией против Украины, запустил переформатирование мирового устройства, в котором Россия завоевала себе единственное достойное место – у мусорника, за пределами цивилизации.

И это патовая ситуация.

Чтобы дальше ни произошло, а место у мусорника уже останется единственным местом, в котором цивилизованный мир будет готов видеть РФ. Ее лобзания с другими изгоями на ситуацию не влияют, скорее, только доказывают лидерам западного мира их правоту. И это уже зафиксированный результат агрессии.

Военного поражения РФ пока не получила, хотя я не сомневаюсь, что оно неизбежно случится. Предпосылки уже очевидны.

А война уже проиграна – без поражения, так как, если война не привела к улучшению положения страны в политическом, экономическом или территориальном плане, то это проигрыш, и лучше было бы ее и не начинать.

Каждый шаг РФ ухудшает ее положение во всех областях, но руководство России с маниакальным упорством продолжает убивать страну об Украинский вопрос. Начинающийся ленд-лиз, решения Альянса о расширении присутствия в Европе и о увеличении контингента войск, единение Европы и США в борьбе с российским империализмом, как бы намекает... но, нит!

Бункерная крыса по-прежнему считает себя разьяренным медведем, но все уже знают, что это просто крыса. А как надо поступать с крысами, мир уже научился в последней Великой войне.

Джерело: блог Яна Валетова

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