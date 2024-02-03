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Звільнення Залужного: генерал розповів, що може підштовхнути Банкову до фінального рішення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звільнення Залужного: генерал розповів, що може підштовхнути Банкову до фінального рішення
Одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту
фото з відкритих джерел

На думку Кривоноса, приводом може стати втрата Авдіївки

Генерал-майор запасу Збройних сил України Сергій Кривонос прокоментував, чи дійсно головнокомандувача Валерія Залужного можуть відправити у відставку. Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

«По-перше, підтверджую, що ваші джерела стовідсотково праві (мається на увазі публікації в західних ЗМІ про недавню розмову Зеленського та Залужного, – ред.), бо маючи свою інформацію і спілкуючись також по ситуації, що була в понеділок – сто відсотків... По-друге, він дуже хоче його звільнити і вони практично готові», – розмірковує Кривонос.

Генерал запасу припускає, що одним із факторів, який все ж призведе до заміни головкома ЗСУ, може бути погіршення ситуації на одній із ділянок фронту.

«Що саме і намагаються подати Залужному в першу чергу, що в певних моментах не тільки невдалий наступ влітку – і безпосередньо ситуація, яка склалася на Куп’янському напрямку складна, на Лиманському, на Бахмутському, на Авдіївському, на півдні України», – сказав він.

На думку Кривоноса, таким приводом може стати втрата Авдіївки.

«Зеленський подає інформацію достатньо однобоко і у всьому робить винними військових і безпосередньо робить винним Залужного. Військові вміють воювати і достатньо добре вміють, але війна – це не спроможність тільки вояків воювати, війна – це спроможність держави забезпечити власним ресурсом діяльність Збройних сил», – підсумував Сергій Кривонос.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

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Теги: звільнення президент Сергій Кривонос війна Борислав Береза Володимир Зеленський відставка наступ військові

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